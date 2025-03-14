Окупанти майже 50 разів атакували під Покровськом за добу – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Лиманський та Курський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав (протягом минулої доби – ред.) по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснив близько 6000 обстрілів, з них 166 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог протягом доби 5 разів намагався атакувати в напрямку Вовчанська, Красного Першого та Дорошівки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 3 атаки. Сили оборони відбили штурми біля Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 15 разів. Ворог намагався просунутися біля Торського, Ямполівки, а також у напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового і Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку підрозділи оборони відбили 7 штурмів противника біля Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку сталося 1 бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 14 разів атакував поблизу Торецька, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 49 штурмів ворога біля Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Олександрополя, Тарасівки, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки, Олексіївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку армія РФ 5 разів намагалася прорватися біля Костянтинополя та Бурлацького, але безуспішно.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 8 боїв із противником біля Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та Новополя.

На Оріхівському напрямку росіяни провели 12 штурмів біля Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського, а також у напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не проводив наступальних дій.

У зоні операцій на Курщині підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки російських військ. Окрім цього, армія РФ здійснила 37 авіаударів із використанням 54 керованих авіабомб та провела 203 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано ознак підготовки наступу.