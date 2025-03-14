Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Окупанти майже 50 разів атакували під Покровськом за добу – Генштаб

Степан ГафткоП'ятниця, 14 березня 2025, 08:18
Окупанти майже 50 разів атакували під Покровськом за добу – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Лиманський та Курський напрямки. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав (протягом минулої доби – ред.) по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснив близько 6000 обстрілів, з них 166 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку ворог протягом доби 5 разів намагався атакувати в напрямку Вовчанська, Красного Першого та Дорошівки.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 3 атаки. Сили оборони відбили штурми біля Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 15 разів. Ворог намагався просунутися біля Торського, Ямполівки, а також у напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового і Новомихайлівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку підрозділи оборони відбили 7 штурмів противника біля Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку сталося 1 бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 14 разів атакував поблизу Торецька, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку сили оборони зупинили 49 штурмів ворога біля Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Олександрополя, Тарасівки, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки, Олексіївки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку армія РФ 5 разів намагалася прорватися біля Костянтинополя та Бурлацького, але безуспішно.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 8 боїв із противником біля Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та Новополя.

На Оріхівському напрямку росіяни провели 12 штурмів біля Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського, а також у напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не проводив наступальних дій.

У зоні операцій на Курщині підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки російських військ. Окрім цього, армія РФ здійснила 37 авіаударів із використанням 54 керованих авіабомб та провела 203 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано ознак підготовки наступу.

російсько-українська війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Усі новини...
російсько-українська війна
Українська студія Biopunk Labs створює гру про перші дні повномасштабного вторгнення
Трамп ухвалить подальші кроки після звіту Віткоффа про переговори в РФ – Волц
Спецпредставник Трампа провів переговори в Москві щодо війни в Україні
Останні новини
00:04
На Київщині ППО працює по російських БпЛА
23:48
Зеленський поговорив із прем'єром Канади про посилення тиску на Москву
23:35
Для реалізації припинення вогню треба обговорити ЗАЕС, порти і Курщину – Віткофф
23:14
На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб
23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
22:13
фехтування17-річна українка Максименко здобула золото Гран-прі Будапешта
22:08
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
21:54
Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі
21:30
У понеділок у низці областей мокрий сніг, вночі до 8° морозу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: