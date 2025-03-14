Оккупанты почти 50 раз атаковали под Покровском за сутки – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений, чаще всего армия РФ атаковала Покровское, Лиманское и Курское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес (за прошедшие сутки – ред.) по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиаударов, сбросив 154 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил около 6000 обстрелов, из них 166 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении враг в течение суток 5 раз пытался атаковать в направлении Волчанска, Красного Первого и Дорошевки.

На Купянском направлении оккупанты совершили 3 атаки. Силы обороны отбили штурмы у Голубовки, Загрызово и Богуславки.

На Лиманском направлении российские войска атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться возле Торского, Ямполовки, а также в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового и Новомихайловки.

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На Северском направлении подразделения обороны отбили 7 штурмов противника возле Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 1 боевое столкновение вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг 14 раз атаковал вблизи Торецка, Крымского и Дружбы.

На Покровском направлении силы обороны остановили 49 штурмов врага возле Елизаветовки, Луча, Лисовки, Котлиного, Удачного, Александрополя, Тарасовки, Успеновки, Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Алексеевки и Андреевки.

На Новопавловском направлении армия РФ 5 раз пыталась прорваться возле Константинополя и Бурлацкого, но безуспешно.

На Гуляйпольском направлении произошло 8 боев с противником возле Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля и Новополя.

На Ореховском направлении россияне провели 12 штурмов возле Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского, а также в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

В зоне операций на Курщине подразделения Сил обороны отбили 22 атаки российских войск. Кроме этого, армия РФ осуществила 37 авиаударов с использованием 54 управляемых авиабомб и провела 203 артиллерийских обстрела, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано признаков подготовки наступления.