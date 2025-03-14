Нова глава МЗС Австрії приїхала до Києва

Нова очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Фото зі сторінки Василя Химинця в Х

Нова очільниця Міністерства закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер перебуває з візитом в Україні – 14 березня вона прибула до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла України в Австрії Василя Химинця в Х

Пряма мова Химинця: "Ласкаво просимо до Києва, шановна міністерко".

Реклама:

Деталі: Посол опублікував фото з Майнль-Райзінгер на залізничному вокзалі столиці.

Міністерка Австрії має намір зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою та відвідати дитячу лікарню "Охматдит", куди минулого року влучила російська ракета.

В австрійському посольстві відбудеться прийом, на якому будуть присутні представники бізнесу та гуманітарних організацій.

РЕКЛАМА:

Видання нагадує, що це вже друга закордонна поїздка Майнль-Райзінгер з моменту її вступу на посаду 3 березня. Її перша закордонна поїздка була в Брюссель, де вона провела переговори з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

Передісторія:

Нещодавно очільниця МЗС Австрії говорила телефоном з Андрієм Сибігою і підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".

3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.