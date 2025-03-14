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Новая глава МИД Австрии приехала в Киев

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 09:23
Новая глава МИД Австрии приехала в Киев
Новая глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Фото со страницы Василия Химинца в Х

Новая глава Министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер находится с визитом в Украине – 14 марта она прибыла в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Украины в Австрии Василия Химинца в Х

Прямая речь Химинца: "Добро пожаловать в Киев, уважаемый министр".

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Детали: Посол опубликовал фото с Майнль-Райзингер на железнодорожном вокзале столицы.

Министр Австрии намерена встретиться с украинским коллегой Андреем Сибигой и посетить детскую больницу "Охматдет", куда в прошлом году попала российская ракета.

В австрийском посольстве состоится прием, на котором будут присутствовать представители бизнеса и гуманитарных организаций.

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Издание напоминает, что это уже вторая зарубежная поездка Майнль-Райзингер с момента ее вступления в должность 3 марта. Ее первая зарубежная поездка была в Брюссель, где она провела переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Предыстория:

  • Недавно глава МИД Австрии говорила по телефону с Андреем Сибигой и подтвердила "полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".
  • 3 марта новое правительство Австрии во главе с канцлером Кристианом Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.

АвстрияУкраинадипломатические отношения
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