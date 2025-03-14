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Дрони СБУ уразили склад ракет до С-300/С-400 та дві газокомпресорні станції в РФ – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 березня 2025, 09:42
Дрони СБУ уразили склад ракет до С-300/С-400 та дві газокомпресорні станції в РФ – джерело
ураження складу ракет до комплексів С-300/С-400. скриншот

Дрони Служби безпеки України уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території держави-агресора.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела, днями далекобійні дрони СБУ завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовская область).

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На відео з російських пабліків зафіксовано влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

безпілотникиСБУ
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