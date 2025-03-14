Дроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
Пятница, 14 марта 2025, 09:42
Дроны Службы безопасности Украины поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 на территории государства-агрессора.
Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По словам источника, на днях дальнобойные дроны СБУ посетили газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).
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На видео из российских пабликов зафиксировано попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.
Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.