Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Дроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник

Валентина РоманенкоПятница, 14 марта 2025, 09:42
Дроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
поражение склада ракет к комплексам С-300/С-400. скриншот

Дроны Службы безопасности Украины поразили две газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 на территории государства-агрессора.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По словам источника, на днях дальнобойные дроны СБУ посетили газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).

Реклама:

На видео из российских пабликов зафиксировано попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.

беспилотникиСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
Все новости...
беспилотники
Россия запустила по Украине 27 дронов, 25 из них не долетели до цели
Россияне ударили дронами по больнице в Золочеве: бушевал пожар
В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
Последние новости
09:39
Аюсо выиграл Тиррено – Адриатико, проблемы Вингегора на Париж – Ницца. Итоги недели в велоспорте
09:32
Мировые бестселлеры среди авто: какие модели самые продаваемые в этом году
09:30
В РФ заявили о пожаре на энергообъекте после атаки БпЛА на Астраханскую область
09:21
Премьер Франции недоволен тем, как Брюссель отвечает на тарифы Трампа
09:16
Россия запустила по Украине 174 БпЛА, 90 дронов сбили, еще 70 не долетели до цели
08:52
фото "Шахед" попал в гражданское предприятие на Харьковщине, вспыхнул пожар – ОВА
08:31
США выходят из группы, которая расследует преступления России в Украине – СМИ
08:21
Оккупанты атаковали Покровское направление более 20 раз за минувшие сутки – Генштаб
08:12
текстДлинные руки ВСУ. История 14 полка беспилотных авиакомплексов
08:08
На Полтавщине из-за падения обломков БПЛА ввели аварийные отключения света
Все новости...
Реклама:
Реклама: