Джей Ді Венса освистали під час концерту в Кеннеді-центрі

Віце-президента Сполучених Штатів Джеймса Девіда Венса зустріли гучним освистуванням під час концерту в Центрі Кеннеді у Вашингтоні, коли він разом із дружиною Ушею Венс з'явився в залі.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За інформацією The Washington Post, 13 березня увечері віце-президент США Венс і його дружина відвідали виступ Національного симфонічного оркестру в Центрі Кеннеді у Вашингтоні.

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Коли пара зайняла свої місця в переповненому концертному залі, глядачі зустріли їх хором освистування. Вигуки та крики тривали понад 30 секунд.

Джей Ді Венса освистали під час концерту в Кенеді-центрі https://t.co/wbJofn6l7n pic.twitter.com/pLNSSh06AO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2025

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Цей інцидент став частиною ширшого контексту протестів проти дій президента США Дональда Трампа, який намагався реформувати Центр Кеннеді, призначивши нову раду опікунів.

Уша Венс була одним із членів правління Трампа та працювала в правлінні симфонічного оркестру Цинциннаті. Після таких кроків Трампа скасували кілька шоу в Центрі Кеннеді, включаючи популярний мюзикл "Гамільтон" та виступ актриси Ісси Рей, яка назвала ці дії посяганням на цінності установи.

Концерт 13 березня, що мав розпочатися вчасно, затримався на 30 хвилин через черги охорони, яка заповнила фоє перед прибуттям віце-президента Венса.

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Передісторія: