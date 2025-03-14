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Джей Ді Венса освистали під час концерту в Кеннеді-центрі

Степан ГафткоП'ятниця, 14 березня 2025, 10:39
Джей Ді Венса освистали під час концерту в Кеннеді-центрі
Фото з Facebook Vice President JD Vance

Віце-президента Сполучених Штатів Джеймса Девіда Венса зустріли гучним освистуванням під час концерту в Центрі Кеннеді у Вашингтоні, коли він разом із дружиною Ушею Венс з'явився в залі.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За інформацією The Washington Post, 13 березня увечері віце-президент США Венс і його дружина відвідали виступ Національного симфонічного оркестру в Центрі Кеннеді у Вашингтоні. 

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Коли пара зайняла свої місця в переповненому концертному залі, глядачі зустріли їх хором освистування. Вигуки та крики тривали понад 30 секунд. 

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Цей інцидент став частиною ширшого контексту протестів проти дій президента США Дональда Трампа, який намагався реформувати Центр Кеннеді, призначивши нову раду опікунів. 

Уша Венс була одним із членів правління Трампа та працювала в правлінні симфонічного оркестру Цинциннаті. Після таких кроків Трампа скасували кілька шоу в Центрі Кеннеді, включаючи популярний мюзикл "Гамільтон" та виступ актриси Ісси Рей, яка назвала ці дії посяганням на цінності установи. 

Концерт 13 березня, що мав розпочатися вчасно, затримався на 30 хвилин через черги охорони, яка заповнила фоє перед прибуттям віце-президента Венса.

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Передісторія: 

  • Венс став активним учасником суперечки президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, після якої було зірвано підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
  • Протестувальники зустріли кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса у штаті Вермонт, куди той прибув на відпочинок із сім'єю, з гаслами на підтримку України.

США
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