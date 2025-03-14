Джей Ди Вэнса освистали во время концерта в Кеннеди-центре

Вице-президента Соединенных Штатов Джеймса Дэвида Вэнса встретили громким освистыванием во время концерта в Центре Кеннеди в Вашингтоне, когда он вместе с женой Ушей Вэнс появился в зале.

Источник: The Washington Post

Детали: По информации The Washington Post, 13 марта вечером вице-президент США Вэнс и его жена посетили выступление Национального симфонического оркестра в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

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Когда пара заняла свои места в переполненном концертном зале, зрители встретили их хором освистывания. Выкрики и крики продолжались более 30 секунд.

Джей Ді Венса освистали під час концерту в Кенеді-центрі https://t.co/wbJofn6l7n pic.twitter.com/pLNSSh06AO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2025

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Этот инцидент стал частью более широкого контекста протестов против действий президента США Дональда Трампа, который пытался реформировать Центр Кеннеди, назначив новый совет опекунов.

Уша Вэнс была одним из членов правления Трампа и работала в правлении симфонического оркестра Цинциннати. После таких шагов Трампа отменили несколько шоу в Центре Кеннеди, включая популярный мюзикл "Гамильтон" и выступление актрисы Иссы Рэй, которая назвала эти действия посягательством на ценности учреждения.

Концерт 13 марта, который должен был начаться вовремя, задержался на 30 минут из-за очереди охраны, которая заполнила фойе перед прибытием вице-президента Вэнса.

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