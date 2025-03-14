50% українців не готові відмовитись від територій за жодних умов – КМІС

Половина українців за жодних обставин не готові відмовлятись від українських територій у війні проти Росії, водночас 39% готові на територіальні поступки заради миру. Ці дані фактично не змінились з грудня 2024 року.

Джерело: результати опитування Київською міжнародного інституту соціології, проведеного 14 лютого – 4 березня

Дослівно КМІС: "Половина українців – 50% – вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше (у грудні 2024 року було 51%).

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При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру – 39% (у грудні 2024 року – 38%)".

Інфографіка КМІС

Деталі: Решта 11% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Соціологи відзначили, що останнє опитування проходило на тлі різкого загострення відносин України і США та відчутного тиску на Україну.

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У регіональному вимірі погляди українців досить схожі, дещо відрізняється від інших лише Схід.

"На Сході 42% категорично проти територіальних поступок, у той час, як в інших регіонах (Захід, Центр, Південь) – 50-51%. При цьому частка тих, хто в цілому готовий до певних поступок на Сході, лише незначно вища, ніж в інших регіонах – 42% проти 36-40% на Заході, Центрі і Півдні", – зазначають соціологи.

Інфографіка КМІС

Також у КМІС звернули увагу, що чим сильнішу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони проти будь-яких поступок.

Зокрема, серед тих, хто вважає Росія хоче вчинити фізичний геноцид українців чи знищити націю, 57-58% виступають проти будь-яких поступок.

Тоді як серед тих, хто вірить, що Росія не прагне окуповувати більше українських територій, проти поступок лише 20%.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 14 лютого по 4 березня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1029 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, що підконтрольні уряду України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1029 респондентів не перевищує 4,1%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.