Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

50% украинцев не готовы отказаться от территорий ни при каких условиях – КМИС

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 11:03
50% украинцев не готовы отказаться от территорий ни при каких условиях – КМИС
Карта Украины. Иллюстрация Getty images

Половина украинцев ни при каких обстоятельствах не готовы отказываться от украинских территорий в войне против России, в то же время 39% готовы на территориальные уступки ради мира. Эти данные фактически не изменились с декабря 2024 года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14 февраля – 4 марта

Дословно КМИС: "Половина украинцев – 50% – считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше (в декабре 2024 года было 51%).

Реклама:

При этом меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира – 39% (в декабре 2024 года – 38%)".

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Детали: Остальные 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи отметили, что последний опрос проходил на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину.

РЕКЛАМА:

В региональном измерении взгляды украинцев достаточно похожи, несколько отличается от других только Восток.

"На Востоке 42% категорически против территориальных уступок, в то время как в других регионах (Запад, Центр, Юг) – 50-51%. При этом доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам на Востоке, лишь незначительно выше, чем в других регионах – 42% против 36-40% на Западе, Центре и Юге", – отмечают социологи. 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Также в КМИС обратили внимание, что чем большую угрозу чувствуют украинцы, тем в большей степени они против каких-либо уступок.

В частности, среди тех, кто считает, что Россия хочет совершить физический геноцид украинцев или уничтожить нацию, 57-58% выступают против каких-либо уступок.

Тогда как среди тех, кто верит, что Россия не стремится оккупировать больше украинских территорий, против уступок только 20%. 

 
ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило с 14 февраля по 4 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1029 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, подконтрольных правительству Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1029 респондентов не превышает 4,1%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

российско-украинская войнаоккупацияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
опросАмериканцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки
Телемарафон в 2025 году будет стоить более 700 миллионов: чей контент самый дорогой
Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы
Все новости...
российско-украинская война
СБУ раскрыла теракт на Харьковщине, где рашисты взорвали своего 15-летнего агента
Украинская студия Biopunk Labs создает игру о первых днях полномасштабного вторжения
Трамп примет дальнейшие шаги после отчета Виткоффа о переговорах в РФ – Уолц
Последние новости
18:53
Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине
18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
18:49
Политика Трампа угрожает мировой торговле и повысит цены – ОЭСР
18:49
Гарвард вводит бесплатное обучение для большего числа студентов
18:40
В Украине снизились закупочные цены на молоко: какие причины
18:32
Трамп пригрозил Ирану "ужасными последствиями", если хуситы будут атаковать корабли США
18:26
PepsiCo покупает бренд полезной газировки Poppi почти за 2 миллиарда долларов
18:15
Переживание, кофеин или заболевание? Наука объясняет возможные причины тремора рук
18:11
ЕС ожидает наплыв дешевого алюминия из-за торговой политики Трампа
18:01
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028
Все новости...
Реклама:
Реклама: