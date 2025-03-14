50% украинцев не готовы отказаться от территорий ни при каких условиях – КМИС

Половина украинцев ни при каких обстоятельствах не готовы отказываться от украинских территорий в войне против России, в то же время 39% готовы на территориальные уступки ради мира. Эти данные фактически не изменились с декабря 2024 года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14 февраля – 4 марта

Дословно КМИС: "Половина украинцев – 50% – считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война продлится дольше (в декабре 2024 года было 51%).

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При этом меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира – 39% (в декабре 2024 года – 38%)".

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Детали: Остальные 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи отметили, что последний опрос проходил на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину.

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В региональном измерении взгляды украинцев достаточно похожи, несколько отличается от других только Восток.

"На Востоке 42% категорически против территориальных уступок, в то время как в других регионах (Запад, Центр, Юг) – 50-51%. При этом доля тех, кто в целом готов к определенным уступкам на Востоке, лишь незначительно выше, чем в других регионах – 42% против 36-40% на Западе, Центре и Юге", – отмечают социологи.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Также в КМИС обратили внимание, что чем большую угрозу чувствуют украинцы, тем в большей степени они против каких-либо уступок.

В частности, среди тех, кто считает, что Россия хочет совершить физический геноцид украинцев или уничтожить нацию, 57-58% выступают против каких-либо уступок.

Тогда как среди тех, кто верит, что Россия не стремится оккупировать больше украинских территорий, против уступок только 20%.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило с 14 февраля по 4 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1029 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, подконтрольных правительству Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1029 респондентов не превышает 4,1%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.