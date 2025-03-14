Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії – джерело

За даними проінформованого джерела "Європейської правди" посли ЄС у п’ятницю погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як їм вдалося домовитись з Угорщиною.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника, рішення було ухвалене за письмовою процедурою. Відтак санкції буде продовжено на шість місяців, до 15 вересня 2025 року.

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Про кого саме йдеться, достеменно не відомо. Про це згодом проінформує Рада ЄС.

За даними FT, Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджують джерела Bloomberg, але зрештою він залишиться під санкціями.

Непродовження санкцій могло би фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, могло йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

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Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС