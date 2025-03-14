Послы ЕС согласовали продление санкций против России – источник

По данным информированного источника "Европейской правды" послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как им удалось договориться с Венгрией.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника, решение было принято по письменной процедуре. Поэтому санкции будут продлены на шесть месяцев, до 15 сентября 2025 года.

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Агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.

О ком именно идет речь, точно не известно. Об этом впоследствии проинформирует Совет ЕС.

По данным FT, Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана. Эту же позицию поддержал и Люксембург, утверждают источники Bloomberg, но в итоге он останется под санкциями.

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Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС