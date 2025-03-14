Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У ЄС назвали росіян, виключених із санкційного списку через тиск Угорщини – джерело ЄП

Тетяна Висоцька, Ірина КутєлєваП'ятниця, 14 березня 2025, 12:21
У ЄС назвали росіян, виключених із санкційного списку через тиск Угорщини – джерело ЄП
Ілюстративне фото: Getty Images

"Європейська правда" з посиланням на європейського дипломата повідомила, що Європейський союз під тиском Угорщини виключив зі своїх санкційних списків імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на європейського дипломата на умовах анонімності

Деталі: Як зазначив співрозмовник "ЄП", у випадку з Рашевським домовленість про виключення його зі списку була досягнута ще минулого тижня і не викликала суперечок і розбіжностей.

Реклама:

Варто зазначити, що у липні минулого року Суд ЄС  задовольнив позовРашевського про виключення із санкційного списку ЄС.

Михаїл Дегтярьов перебуває під санкціями ЄС з 2014 року за підтримку проросійських бойовиків так званої "ДНР". Наразі понад двадцять країн запровадили проти нього персональні санкції за підтримку вторгнення в Україну.

Сестра олігарха Усманова Гульбахор Ісмаїлова, за даними низки ЗМІ, володіє частиною його іноземних активів, а В'ячеслава Моше Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Раніше джерело "ЄП" повідомило, що посли ЄС у п’ятницю погодилипродовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.
  • Агентство Bloomberg повідомляло, що Будапешт зняв заперечення після того, як за його наполягання із санкційного списку були виключені троє людей. 

ЄСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що поговорить з Путіним у вівторок
Рубіо про завершення війни РФ проти України: Є план "А" і план "Б"
Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони на Курщині – Умєров
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
Усі новини...
ЄС
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії – джерело
ЄС може створити військовий фонд до 40 млрд євро для України, обійшовши вето Угорщини – ЗМІ
Bloomberg: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
Останні новини
09:21
Прем'єр Франції невдоволений тим, як Брюссель відповідає на тарифи Трампа
09:16
Росія запустила по Україні 174 БпЛА, 90 дронів збили, ще 70 не долетіли до цілі
08:52
фото "Шахед" влучив у цивільне підприємство на Харківщині, спалахнула пожежа – ОВА
08:31
США виходять з групи, яка розслідує злочини Росії в Україні – ЗМІ
08:21
Окупанти атакували Покровський напрямок понад 20 разів за минулу добу – Генштаб
08:12
текстДовгі руки ЗСУ. Історія 14 полку безпілотних авіакомплексів
08:08
На Полтавщині через падіння уламків БПЛА ввели аварійні відключення світла
07:55
Трамп підтвердив, що нові мита на сталь та алюміній набудуть чинності у квітні
07:53
Окупанти пошкодили інфраструктуру у 2 районах – Дніпропетровська ОВА
07:36
Рубіо: після запровадження мит США можуть укласти торгівельні угоди з країнами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: