У ЄС назвали росіян, виключених із санкційного списку через тиск Угорщини – джерело ЄП

"Європейська правда" з посиланням на європейського дипломата повідомила, що Європейський союз під тиском Угорщини виключив зі своїх санкційних списків імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на європейського дипломата на умовах анонімності

Деталі: Як зазначив співрозмовник "ЄП", у випадку з Рашевським домовленість про виключення його зі списку була досягнута ще минулого тижня і не викликала суперечок і розбіжностей.

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Варто зазначити, що у липні минулого року Суд ЄС задовольнив позовРашевського про виключення із санкційного списку ЄС.

Михаїл Дегтярьов перебуває під санкціями ЄС з 2014 року за підтримку проросійських бойовиків так званої "ДНР". Наразі понад двадцять країн запровадили проти нього персональні санкції за підтримку вторгнення в Україну.

Сестра олігарха Усманова Гульбахор Ісмаїлова, за даними низки ЗМІ, володіє частиною його іноземних активів, а В'ячеслава Моше Кантора називають російським олігархом, який має тісні зв'язки з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

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