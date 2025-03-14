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В ЕС назвали россиян, исключенных из санкционного списка из-за давления Венгрии – источник ЕП

Татьяна Высоцкая, Ирина КутелеваПятница, 14 марта 2025, 12:21
В ЕС назвали россиян, исключенных из санкционного списка из-за давления Венгрии – источник ЕП
Иллюстративное фото: Getty Images

"Европейская правда" со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что Европейский союз под давлением Венгрии исключил из своих санкционных списков имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений „Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на европейского дипломата на условиях анонимности

Детали: Как отметил собеседник "ЕП", в случае с Рашевским договоренность об исключении его из списка была достигнута еще на прошлой неделе и не вызвала споров и разногласий.

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Стоит отметить, что в июле прошлого года Суд ЕС удовлетворил иск Рашевского об исключении из санкционного списка ЕС.

Напомним:

  • Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовалипродление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.
  • Агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.

ЕСВенгрия
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