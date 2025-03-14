Міноборони дозволило використовувати військам новий БпЛА WINFLY

Оборонне відомство України схвалило безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва для Збройних сил, які базуються на рамах різних типорозмірів і враховують досвід фронтових операторів БпЛА.

Джерело: Міністерство оборони

Дослівно: "Коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Проєктуючи ці БпАКи, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БпЛА".

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Деталі: Міноборони повідомило про допуск до експлуатації нових безпілотних авіаційних комплексів WINFLY у Збройних силах.

Ці дрони мають інженерні рішення, які підвищують безпеку екіпажів під час бойових операцій та забезпечують стійкість до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

"Пташки" комплексів відрізняються високою швидкістю та маневреністю, здатні уражати польові укриття, наземні рухомі цілі, а також переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.