Минобороны разрешило использовать войскам новый БпЛА WINFLY

Оборонное ведомство Украины одобрило беспилотные авиационные комплексы WINFLY украинского производства для Вооруженных сил, которые базируются на рамах различных типоразмеров и учитывают опыт фронтовых операторов БпЛА.

Источник: Министерство обороны

Дословно: "Коптеры комплексов WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. Проектируя эти БпАКи, украинские инженеры учли рекомендации и опыт фронтовых операторов БпЛА".

Реклама:

Детали: Минобороны сообщило о допуске к эксплуатации новых беспилотных авиационных комплексов WINFLY в Вооруженных силах.

Эти дроны имеют инженерные решения, которые повышают безопасность экипажей во время боевых операций и обеспечивают устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия.

"Птички" комплексов отличаются высокой скоростью и маневренностью, способны поражать полевые укрытия, наземные подвижные цели, а также преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны.