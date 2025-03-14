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Минобороны разрешило использовать войскам новый БпЛА WINFLY

Степан ГафткоПятница, 14 марта 2025, 12:28
Минобороны разрешило использовать войскам новый БпЛА WINFLY
Фото: Минобороны

Оборонное ведомство Украины одобрило беспилотные авиационные комплексы WINFLY украинского производства для Вооруженных сил, которые базируются на рамах различных типоразмеров и учитывают опыт фронтовых операторов БпЛА.

Источник: Министерство обороны 

Дословно: "Коптеры комплексов WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. Проектируя эти БпАКи, украинские инженеры учли рекомендации и опыт фронтовых операторов БпЛА".

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Детали: Минобороны сообщило о допуске к эксплуатации новых беспилотных авиационных комплексов WINFLY в Вооруженных силах. 

Эти дроны имеют инженерные решения, которые повышают безопасность экипажей во время боевых операций и обеспечивают устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия. 

"Птички" комплексов отличаются высокой скоростью и маневренностью, способны поражать полевые укрытия, наземные подвижные цели, а также преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны.

российско-украинская войнаМинобороныоружие
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