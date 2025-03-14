Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі: його розшукують
П'ятниця, 14 березня 2025, 12:40
Поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують.
Джерело: Нацполіція
Дослівно правоохоронці: "Увага! Поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча".
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Деталі: Усіх, хто володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка з фото, просять повідомити в поліцію за номерами телефонів: (380) 732555126: (380) 949498364 або на спецлінію "102".
Варто зазначити, що в мережі публікують відео моменту вбивства активіста. На ньому людина, схожа на розшукуваного чоловіка, нахиляється до Ганула, який лежить на тротуарі, і впритул стріляє з пістолета в голову.
Передісторія:
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- Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.