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Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі: його розшукують

Ірина БалачукП'ятниця, 14 березня 2025, 12:40
Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі: його розшукують
Фото поліції

Поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують.

Джерело: Нацполіція

Дослівно правоохоронці: "Увага! Поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча".

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фото поліції 

Деталі: Усіх, хто володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка з фото, просять повідомити в поліцію за номерами телефонів: (380) 732555126: (380) 949498364 або на спецлінію "102".  

Варто зазначити, що в мережі публікують відео моменту вбивства активіста. На ньому людина, схожа на розшукуваного чоловіка, нахиляється до Ганула, який лежить на тротуарі, і впритул стріляє з пістолета в голову.

Передісторія:

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