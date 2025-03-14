Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе: его разыскивают

Полиция обнародовала фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, сейчас его разыскивают.

Источник: Нацполиция

Дословно правоохранители: "Внимание! Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля".

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фото полиции

Детали: Всех, кто владеете какой-либо информацией о местопребывании мужчины с фото, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: (380) 732555126: (380) 949498364 или на спецлинию "102".

Стоит отметить, что в сети публикуют видео момента убийства активиста. На нем человек, похожий на разыскиваемого мужчину, наклоняется к Ганулу, который лежит на тротуаре, и в упор стреляет из пистолета в голову.

Предыстория:

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