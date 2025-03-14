Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе: его разыскивают
Пятница, 14 марта 2025, 12:40
Полиция обнародовала фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, сейчас его разыскивают.
Источник: Нацполиция
Дословно правоохранители: "Внимание! Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля".
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Детали: Всех, кто владеете какой-либо информацией о местопребывании мужчины с фото, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: (380) 732555126: (380) 949498364 или на спецлинию "102".
Стоит отметить, что в сети публикуют видео момента убийства активиста. На нем человек, похожий на разыскиваемого мужчину, наклоняется к Ганулу, который лежит на тротуаре, и в упор стреляет из пистолета в голову.
Предыстория:
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- Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.