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Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе: его разыскивают

Ирина БалачукПятница, 14 марта 2025, 12:40
Полиция опубликовала фото подозреваемого в убийстве в Одессе: его разыскивают
Фото полиции

Полиция обнародовала фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, сейчас его разыскивают.

Источник: Нацполиция

Дословно правоохранители: "Внимание! Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля". 

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фото полиции  

Детали: Всех, кто владеете какой-либо информацией о местопребывании мужчины с фото, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: (380) 732555126: (380) 949498364 или на спецлинию "102".

Стоит отметить, что в сети публикуют видео момента убийства активиста. На нем человек, похожий на разыскиваемого мужчину, наклоняется к Ганулу, который лежит на тротуаре, и в упор стреляет из пистолета в голову.

Предыстория:

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