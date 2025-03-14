В Одесі застрелили активіста Ганула

В Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.

Джерело: Нацпол, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30.

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Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться саме про Дем’яна Ганула.

Поліція наголошує, що вживає заходів щодо затримання стрілка. Подробиці обіцяють згодом.

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Оновлено: Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Пряма мова Клименка: "Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання".

Довідково: Дем'ян Ганул – 31-річний громадський діяч, блогер, засновник і керівник націоналістичної організації "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

Втрапляв у скандали через ДТП.

У липні 2020 року на трасі невідомі обстріляли машину, в якій їхав Ганул.

На початку травня 2023 року невідомі побили Ганула в Одесі, поліція розслідувала кримінальну справу.

У серпні 2024 року Ганул у соцмережах повідомив, що його особисті дані та дані його близьких зʼявилися в російських соцмережах і він почав отримувати багато погроз.

Активіст заявив, що написав відповідну заяву з доказовою базою та аргументацією на імʼя начальника поліції та СБУ. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за цим фактом.