Лукашенко порозмірковував, коли Білорусь увійде до складу Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що потрібно зробити "процес білорусько-російської інтеграції незворотнім".

Джерело: виступ Лукашенка в російській Раді Федерацій, який цитує держагентство "Бєлта"

Пряма мова: "Наша з вами історична місія - зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно".

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Деталі: Водночас Лукашенко сказав, що об’єднання Білорусі і Росії не відбудеться "найближчим часом".

"Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком", - сказав він.

Також Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".

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