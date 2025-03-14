Лукашенко порассуждал, когда Беларусь войдет в состав России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно сделать "процесс белорусско-российской интеграции необратимым".

Источник: выступление Лукашенко в российском Совете Федераций, которое цитирует госагентство "Белта"

Прямая речь: "Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно".

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Детали: В то же время Лукашенко сказал, что объединение Беларуси и России не произойдет "в ближайшее время".

"Когда Россия войдет в состав Беларуси, или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь могут прийти к единому парламенту, "если будут готовы".

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