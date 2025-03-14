Сибіга: Україна вже формує команду для контролю можливого перемир'я з Росією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про підготовку команди, яка слідкуватиме за раніше наміреним перемир'ям з Росією.

Джерело: МЗС України у Facebook під час спільної пресконференції з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Пряма мова: "Ми вже зараз фактично розпочали формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це дуже складний процес".

Реклама:

Деталі: Сибіга повідомив, що після повернення з Саудівської Аравії українська делегація одразу прозвітувала президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американськими представниками.

Міністр наголосив, що Україна вже має гіркий досвід перемовин із Росією під час процесу у Мінську, коли РФ порушувала домовленості про режим тиші щонайменше 25 разів.

РЕКЛАМА:

Саме тому, за його словами, Україні необхідно бути готовою до будь-яких можливих провокацій з боку росіян.

"Зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з командами, з відповідними напрацюваннями. Маю на увазі, в тому числі майбутнього бачення домовленостей чи плану дій для досягнення справедливого сталого миру для України. І, безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України", – підкреслив Сибіга.