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Сибига: Украина уже формирует команду для контроля возможного перемирия с Россией

Степан ГафткоПятница, 14 марта 2025, 15:03
Сибига: Украина уже формирует команду для контроля возможного перемирия с Россией
Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о подготовке команды, которая будет следить за перемирием с Россией.

Источник: МИД Украины в Facebook время совместной пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Прямая речь: "Мы уже сейчас фактически начали формирование национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это очень сложный процесс".

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Детали: Сибига сообщил, что после возвращения из Саудовской Аравии украинская делегация сразу отчиталась президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров с американскими представителями.

Министр подчеркнул, что Украина уже имеет горький опыт переговоров с Россией во время процесса в Минске, когда РФ нарушала договоренности о режиме тишины минимум 25 раз.

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Именно поэтому, по его словам, Украине необходимо быть готовой к любым возможным провокациям со стороны россиян.

"Сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с командами, с соответствующими наработками. Имею в виду, в том числе будущего видения договоренностей или плана действий для достижения справедливого устойчивого мира для Украины. И, безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", – подчеркнул Сибига.

МИДроссийско-украинская войнаперемирие
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