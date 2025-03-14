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Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона – постраждали двоє людей

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 березня 2025, 15:19
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона – постраждали двоє людей
фото: голова Херсонської ОВА

14 березня російські війська вдарила керованою авіабомбою по центру Херсона, внаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік та 50-річна жінка.

Джерело: начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, МВС

Деталі: За словами Прокудіна, окупанти пошкодили об’єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки. 

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Пряма мова Прокудіна: "Нині відомо про одного постраждалого. До лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 23-річний херсонець. Медики його дообстежують".

Оновлено: Згодом у МВС повідомили, що про ще одру постраждали у результаті російського удару.

"50-річна жінка дістала мінно-вибухову травму", - додали в міністерстві.

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Херсон
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