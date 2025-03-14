Россияне ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона – пострадали два человека

14 марта российские войска ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона, в результате атаки пострадал 23-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Источник: начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, МВД

Детали Прокудин: По словам Прокудина, оккупанты повредили объекты социальной сферы, учреждения торговли, уничтожены гражданские машины.

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Прямая речь: "Сейчас известно об одном пострадавшем. В больницу с минно-взрывной травмой обратился 23-летний херсонец. Медики его дообследуют".

Обновлено: Впоследствии в МВД сообщили, что о еще одной пострадавшей в результате российского удара.

"50-летняя женщина получила минно-взрывную травму", - добавили в министерстве.