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G7 попередили Росію про посилення санкцій, якщо вона відмовиться припиняти вогонь – ЗМІ

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 березня 2025, 15:55
G7 попередили Росію про посилення санкцій, якщо вона відмовиться припиняти вогонь – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

У проєкті спільної заяви країн G7 попередили Кремль, що подальша військова агресія може спричинити нові обмеження та санкції проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У заяві країни наголосили на необхідності надійних "безпекових домовленостей" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

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Вони попередили Москву, що вона має піти назустріч Києву у досягненні домовленості щодо припинення вогню, інакше їй загрожують подальші санкції.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", – йдеться в остаточному проєкті заяви.

За словами представників G7, проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує "зеленого світла" від міністрів.

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"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", – заявили вони.

Нагадаємо:

  • У четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 
  • Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 
  • У п’ятницю, 14 березня, "ЄвроПравда" із посиланням на співрозмовників писала, що посли ЄС погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.

G7російсько-українська війна
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