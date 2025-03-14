G7 попередили Росію про посилення санкцій, якщо вона відмовиться припиняти вогонь – ЗМІ
У проєкті спільної заяви країн G7 попередили Кремль, що подальша військова агресія може спричинити нові обмеження та санкції проти Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: У заяві країни наголосили на необхідності надійних "безпекових домовленостей" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.
Вони попередили Москву, що вона має піти назустріч Києву у досягненні домовленості щодо припинення вогню, інакше їй загрожують подальші санкції.
"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", – йдеться в остаточному проєкті заяви.
За словами представників G7, проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує "зеленого світла" від міністрів.
"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", – заявили вони.
Нагадаємо:
- У четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.
- Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".
- У п’ятницю, 14 березня, "ЄвроПравда" із посиланням на співрозмовників писала, що посли ЄС погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.