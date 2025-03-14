G7 попередили Росію про посилення санкцій, якщо вона відмовиться припиняти вогонь – ЗМІ

У проєкті спільної заяви країн G7 попередили Кремль, що подальша військова агресія може спричинити нові обмеження та санкції проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У заяві країни наголосили на необхідності надійних "безпекових домовленостей" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

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Вони попередили Москву, що вона має піти назустріч Києву у досягненні домовленості щодо припинення вогню, інакше їй загрожують подальші санкції.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", – йдеться в остаточному проєкті заяви.

За словами представників G7, проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує "зеленого світла" від міністрів.

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"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних і надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", – заявили вони.

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