G7 предупредили Россию об усилении санкций, если она откажется прекращать огонь – СМИ

В проекте совместного заявления стран G7 предупредили Кремль, что дальнейшая военная агрессия может повлечь новые ограничения и санкции против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В заявлении страны отметили необходимость надежных "договоренностей по безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.

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Они предупредили Москву, что она должна пойти навстречу Киеву в достижении договоренности о прекращении огня, иначе ей грозят дальнейшие санкции.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", – говорится в окончательном проекте заявления.

По словам представителей G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в "зеленом свете" от министров.

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"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", – заявили они.

Напомним: