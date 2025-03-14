G7 предупредили Россию об усилении санкций, если она откажется прекращать огонь – СМИ
В проекте совместного заявления стран G7 предупредили Кремль, что дальнейшая военная агрессия может повлечь новые ограничения и санкции против России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: В заявлении страны отметили необходимость надежных "договоренностей по безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.
Они предупредили Москву, что она должна пойти навстречу Киеву в достижении договоренности о прекращении огня, иначе ей грозят дальнейшие санкции.
"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", – говорится в окончательном проекте заявления.
По словам представителей G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в "зеленом свете" от министров.
"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", – заявили они.
Напомним:
- В четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".
- В пятницу, 14 марта, "ЕвроПравда" со ссылкой на собеседников писала, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.