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G7 предупредили Россию об усилении санкций, если она откажется прекращать огонь – СМИ

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 14 марта 2025, 15:55
G7 предупредили Россию об усилении санкций, если она откажется прекращать огонь – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

В проекте совместного заявления стран G7 предупредили Кремль, что дальнейшая военная агрессия может повлечь новые ограничения и санкции против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В заявлении страны отметили необходимость надежных "договоренностей по безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.

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Они предупредили Москву, что она должна пойти навстречу Киеву в достижении договоренности о прекращении огня, иначе ей грозят дальнейшие санкции.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", – говорится в окончательном проекте заявления.

По словам представителей G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в "зеленом свете" от министров.

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"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", – заявили они.

Напомним:

  • В четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".
  • В пятницу, 14 марта, "ЕвроПравда" со ссылкой на собеседников писала, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

G7российско-украинская война
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