Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 березня 2025, 16:56
Третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом
скрін з відео

Третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом, командування якого очолив Андрій Білецький.

Джерело: Білецький у відеозверненні

Пряма мова: "Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими в застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили найкращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що головні пріоритети корпусу — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням і технологічність. 

РЕКЛАМА:

Також Білецький наголосив, що план — змінити принципи цієї війни і тим самим змінити й сам хід війни на користь України.

армія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Одіозна румунська Шошоаке у листі до Путіна зазіхає на території України
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Усі новини...
армія
Генштаб заперечує "оточення" на Курщині: всі заяви про це – політичний тиск
Чому деякі військові та ветерани схильні до вживання наркотиків? Дослідження
Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнили – ЗМІ
Останні новини
23:14
На Курщині в неділю Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів – Генштаб
23:00
Зеленський: Після перемовин у Джидді Росія вкрала майже тиждень війни
22:34
У Росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА
22:13
фехтування17-річна українка Максименко здобула золото Гран-прі Будапешта
22:08
Зеленський поставив завдання Гнатову: Більше бойового досвіду у плануванні операцій
21:54
Зеленський анонсував засідання "Рамштайн" у Брюсселі
21:30
У понеділок у низці областей мокрий сніг, вночі до 8° морозу
21:29
Як сходити в тур Гімалаями та скільки це коштує: досвід львів'янок
21:08
Французький євродепутат вимагає від США повернути Статую Свободи
20:59
У понеділок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: