Третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом, командування якого очолив Андрій Білецький.

Джерело: Білецький у відеозверненні

Пряма мова: "Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими в застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили найкращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти".

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Деталі: Зазначається, що головні пріоритети корпусу — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням і технологічність.

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Також Білецький наголосив, що план — змінити принципи цієї війни і тим самим змінити й сам хід війни на користь України.