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Третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом

Анастасия ПроцПятница, 14 марта 2025, 16:56
Третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом
скрин с видео

Третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом, командование которого возглавил Андрей Билецкий.

Источник: Билецкий в видеообращении

Прямая речь: "Три года мы получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились эффективными в применении дронов на передовой. Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Пришло время расширить горизонты".

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Детали: Отмечается, что главные приоритеты корпуса — боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичность.

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Также Билецкий отметил, что план — изменить принципы этой войны и тем самым изменить и сам ход войны в пользу Украины.

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