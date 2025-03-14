Третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом
Третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом, командование которого возглавил Андрей Билецкий.
Источник: Билецкий в видеообращении
Прямая речь: "Три года мы получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились эффективными в применении дронов на передовой. Мы внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Пришло время расширить горизонты".
Переглянути цей допис в Instagram
Детали: Отмечается, что главные приоритеты корпуса — боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием и технологичность.
Также Билецкий отметил, что план — изменить принципы этой войны и тем самым изменить и сам ход войны в пользу Украины.