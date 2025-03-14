Генштаб заперечує "оточення" на Курщині: всі заяви про це – політичний тиск

Генеральний штаб ЗСУ спростовує заяви про оточення українських підрозділів в Курській області. Про це, зокрема, раніше говорив російський лідер Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів.

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Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються".

Деталі: У повідомленні вказується, що підрозділи Сил оборони здійснили перегрупування і "відійшли на більш вигідні рубежі оборони".

"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - йдеться у повідомленні.

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У коментарі "Українській правді" речник Генштабу Дмитро Лиховій зазначив, що це не перший випадок, коли російська сторона вкидає дезінформацію щодо оточення великої кількості українських військ на Курщині.

Так, 25 жовтня 2024 року Путін розповідав про нібито "дві тисячі" військовослужбовців ЗС України в оточенні в Курській області. "І тоді, і зараз - це відвертий фейк та бажання видати бажане за дійсне. За відсутності змоги досягти цього "бажаного", – додав офіцер

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