Генштаб отрицает "окружение" на Курщине: все заявления об этом - политическое давление
Генеральный штаб ВСУ опровергает заявления об окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
Источник: сообщение Генштаба
Дословно: "Сообщения о якобы „окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.
Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются".
Детали: В сообщении указывается, что подразделения Сил обороны осуществили перегруппировку и "отошли на более выгодные рубежи обороны".
"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - говорится в сообщении.
В комментарии "Украинской правде" спикер Генштаба Дмитрий Лиховий отметил, что это не первый случай, когда российская сторона вбрасывает дезинформацию об окружении большого количества украинских войск в Курской области.
Так, 25 октября 2024 года Путин рассказывал о якобы "двух тысячах" военнослужащих ВС Украины в окружении в Курской области.
"И тогда, и сейчас - это откровенный фейк и желание выдать желаемое за действительное. При отсутствии возможности достичь этого "желаемого", - добавил офицер.
Предыстория:
- В своем сообщении в пятницу Трамп рассказал, что имел продуктивные переговоры с Путиным. В то же время он сказал, что якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".
- О подобном заявил Путин в четверг, общаясь с медиа.