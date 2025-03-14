Генштаб отрицает "окружение" на Курщине: все заявления об этом - политическое давление

Генеральный штаб ВСУ опровергает заявления об окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "Сообщения о якобы „окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.

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Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются".

Детали: В сообщении указывается, что подразделения Сил обороны осуществили перегруппировку и "отошли на более выгодные рубежи обороны".

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - говорится в сообщении.

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В комментарии "Украинской правде" спикер Генштаба Дмитрий Лиховий отметил, что это не первый случай, когда российская сторона вбрасывает дезинформацию об окружении большого количества украинских войск в Курской области.

Так, 25 октября 2024 года Путин рассказывал о якобы "двух тысячах" военнослужащих ВС Украины в окружении в Курской области.

"И тогда, и сейчас - это откровенный фейк и желание выдать желаемое за действительное. При отсутствии возможности достичь этого "желаемого", - добавил офицер.

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