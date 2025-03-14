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Рубіо висловив "обережний оптимізм" щодо переговорів РФ та США

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 березня 2025, 18:44
Рубіо висловив обережний оптимізм щодо переговорів РФ та США
Марко Рубіо. Фото з сайту U.S. Department of State

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є "причини для обережного оптимізму" щодо переговорів про припинення вогню в Україні.

Джерело: заява Рубіо 14 березня, якого цитує газета The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Рубіо охарактеризував переговори спеціального посланника американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа – в Москві як "дуже позитивну і продуктивну вчорашню зустріч з президентом Путіним".

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"Ми вивчимо російську позицію більш уважно, і президент визначить, якими будуть наступні кроки. Досить сказати, що я думаю, що є підстави для обережного оптимізму", – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що "ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація", і підкреслив, що "це не буде легко, це не буде просто, але ми, безумовно, відчуваємо, що ми, принаймні, на кілька кроків наблизилися до закінчення цієї війни і встановлення миру".

"Очевидно, ми побачимо, що Росія та інші готові робити. Це не лише Росія, очевидно, що це має бути прийнятним для України. Ми дізнаємося більше, коли повернеться спеціальний посланник Віткофф, і у нас буде можливість зібратися і обговорити це, і, очевидно, що остаточне рішення щодо наступних кроків буде за президентом", – додав він.

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13 березня у Москві перебував спецпосланець Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Того ж дня очільник Кремля обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 

Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 

14 березня Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із Путіним.

СШАросійсько-українська війнаРосіяпереговори
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