Рубио выразил "осторожный оптимизм" относительно переговоров РФ и США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть "причины для осторожного оптимизма" относительно переговоров о прекращении огня в Украине.

Источник: заява Рубио 14 марта, которого цитирует газета The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Рубио охарактеризовал переговоры специального посланника американского президента Дональда Трампа – Стива Уиткоффа – в Москве как "очень позитивную и продуктивную вчерашнюю встречу с президентом Путиным".

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"Мы изучим российскую позицию более внимательно, и президент определит, какими будут следующие шаги. Достаточно сказать, что я думаю, что есть основания для осторожного оптимизма", – сказал он.

Госсекретарь США отметил, что "мы продолжаем признавать, что это тяжелая и сложная ситуация", и подчеркнул, что "это не будет легко, это не будет просто, но мы, безусловно, чувствуем, что мы, по крайней мере, на несколько шагов приблизились к окончанию этой войны и установлению мира".

"Очевидно, мы увидим, что Россия и другие готовы делать. Это не только Россия, очевидно, что это должно быть приемлемым для Украины. Мы узнаем больше, когда вернется специальный посланник Уиткофф, и у нас будет возможность собраться и обсудить это, и, очевидно, что окончательное решение относительно следующих шагов будет за президентом", – добавил он.

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13 марта в Москве находился спецпосланник Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

В тот же день глава Кремля осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с Путиным.