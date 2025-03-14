Зеленський каже, що у Джидді говорили про території, але це не було включено у порядок зустрічі
Український президент Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин з американською делегацією у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі.
Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами 14 березня, Укрінформ, Суспільне, "Європейська правда"
Деталі: Зеленський заявив, що питання окупованих територій піднімалося під час переговорів, і це, на його думку, свідчить про те, що "американці все більше і більше вникають в суть" війни.
"В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не піднімалось. Піднімалися різні питання. Американці все більше і більше вникають в суть", – сказав він.
Як приклад він навів окуповане росіянами місто у Запорізькій області – Енергодар.
"Не можна просто сказати: ось вам станція (ЗАЕС, – ред.), а місто – окремо. Я вважаю, що питання територій – найважче після питання встановлення режиму тиші", – сказав він.
Також український президент наголосив, що всі партнери знають позицію України – ніколи не визнавати окуповані території російськими.
Нагадаємо:
- За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- 13 березня очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.
- Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".