Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленский говорит, что в Джидде говорили о территориях, но это не было включено в повестку встречи

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 14 марта 2025, 19:09
Зеленский говорит, что в Джидде говорили о территориях, но это не было включено в повестку встречи
Зеленский, фото: ОП

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос территорий, несмотря на то, что это не было включено в повестку дня встречи.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами 14 марта, Укринформ, Суспільне, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что вопрос оккупированных территорий поднимался во время переговоров, и это, по его мнению, свидетельствует о том, что "американцы все больше и больше вникают в суть" войны.

Реклама:

"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", – сказал он.

Зеленский рассказал, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера он привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.

"Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, – ред.), а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый тяжелый после вопроса установления режима тишины", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Также украинский президент подчеркнул, что все партнеры знают позицию Украины – никогда не признавать оккупированные территории российскими.

Напомним:

  • По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
  • 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

ЗеленскийвойнаСШАоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
фото, видеоПодозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
Все новости...
Зеленский
Зеленский на слова Путина о прекращении огня: "Здесь было больше бравады"
Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу
Зеленский: Мы услышали заявления Путина об условиях, он не хочет прекращения огня
Последние новости
05:54
США депортировали сотни вероятных членов банды в Сальвадор, несмотря на решение суда
04:54
видеоВоенные показали Белогоровку после трех лет тяжелых боев за поселок
03:58
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
02:58
Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня – ISW
01:56
Более 100 обстрелов Сумщины за сутки: погиб человек, двое раненых
01:12
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
00:30
В России заявили, что мирный договор может предусматривать "невооруженных наблюдателей" в Украине
00:04
ОбновленоВ Киеве и области ПВО работала по российским БпЛА
23:48
Зеленский поговорил с премьером Канады об усилении давления на Москву
23:35
Для реализации прекращения огня надо обсудить ЗАЭС, порты и Курщину – Уиткофф
Все новости...
Реклама:
Реклама: