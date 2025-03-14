Зеленский говорит, что в Джидде говорили о территориях, но это не было включено в повестку встречи
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос территорий, несмотря на то, что это не было включено в повестку дня встречи.
Источник: Зеленский на встрече с журналистами 14 марта, Укринформ, Суспільне, "Европейская правда"
Детали: Зеленский заявил, что вопрос оккупированных территорий поднимался во время переговоров, и это, по его мнению, свидетельствует о том, что "американцы все больше и больше вникают в суть" войны.
"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", – сказал он.
Зеленский рассказал, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера он привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.
"Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, – ред.), а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый тяжелый после вопроса установления режима тишины", – сказал он.
Также украинский президент подчеркнул, что все партнеры знают позицию Украины – никогда не признавать оккупированные территории российскими.
Напомним:
- По итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- 13 марта глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".