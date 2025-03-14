Зеленский говорит, что в Джидде говорили о территориях, но это не было включено в повестку встречи

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос территорий, несмотря на то, что это не было включено в повестку дня встречи.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами 14 марта, Укринформ, Суспільне, "Европейская правда"

Детали: Зеленский заявил, что вопрос оккупированных территорий поднимался во время переговоров, и это, по его мнению, свидетельствует о том, что "американцы все больше и больше вникают в суть" войны.

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"В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопроса территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", – сказал он.

Зеленский рассказал, что "американская сторона вдается в детали и суть". В качестве примера он привел оккупированный россиянами город в Запорожской области – Энергодар.

"Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, – ред.), а город – отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый тяжелый после вопроса установления режима тишины", – сказал он.

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Также украинский президент подчеркнул, что все партнеры знают позицию Украины – никогда не признавать оккупированные территории российскими.

Напомним: