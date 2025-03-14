Зеленський назвав засоби, які зможуть моніторити перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими засобами моніторингу припинення вогню між Росією та Україною стануть супутники та спільна розвідка, у тому числі дрони.

Джерело: Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ

Пряма мова: "Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: перший крок – супутник, другий крок – це intelligence, спільна розвідка Америки з Україною".

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Деталі: Крім того, за словами Зеленського, для моніторингу можна буде використовувати і дрони-розвідники.

На його переконання, ризику повторного вторгнення може запобігти додаткова допомога, "як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України: на воді, в небі тощо".

Пряма мова: "Захист ППО, зрозуміло, має бути (забезпечений під час перемир’я – ред.) на 100%".