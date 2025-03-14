Зеленский назвал средства, которые смогут мониторить перемирие
Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми средствами мониторинга прекращения огня между Россией и Украиной станут спутники и совместная разведка, в том числе дроны.
Источник: Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Укринформ
Прямая речь: "Отслеживать нарушения, возможно, на мой взгляд, следующими шагами: первый шаг – спутник, второй шаг – это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной".
Детали: Кроме того, по словам Зеленского, для мониторинга можно будет использовать и дроны-разведчики.
По его убеждению, риск повторного вторжения может предотвратить дополнительная помощь, "как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины: на воде, в небе и т.д.".
Прямая речь: "Защита ПВО, разумеется, должна быть (обеспечена во время перемирия – ред.) на 100%".