Зеленский назвал средства, которые смогут мониторить перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевыми средствами мониторинга прекращения огня между Россией и Украиной станут спутники и совместная разведка, в том числе дроны.

Источник: Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Укринформ

Прямая речь: "Отслеживать нарушения, возможно, на мой взгляд, следующими шагами: первый шаг – спутник, второй шаг – это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной".

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Детали: Кроме того, по словам Зеленского, для мониторинга можно будет использовать и дроны-разведчики.

По его убеждению, риск повторного вторжения может предотвратить дополнительная помощь, "как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины: на воде, в небе и т.д.".

Прямая речь: "Защита ПВО, разумеется, должна быть (обеспечена во время перемирия – ред.) на 100%".