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Макрон: Росія повинна прийняти пропозицію щодо припинення вогню

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 березня 2025, 20:08
Макрон: Росія повинна прийняти пропозицію щодо припинення вогню
Президент Франції Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Джерело: Макрон у Х, "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю, 14 березня, Макрон розповів, що поспілкувався із українським президентом Володимиром Зеленським, а потім із британським прем’єр-міністром Кіром Стармером після "прогресу, який став можливим завдяки зустрічі між США та Україною у вівторок (11 березня, – ред.) в Джидді".

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"Тепер Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні має припинитися. Зловживання мають припинитися. Затягування із заявами також", – заявив французький президент.

Він також зазначив, що 11 березня у Парижі відбулася зустріч, в якій взяли участь близько 40 начальників штабів армій.

Французький президент анонсував, що у суботу, 15 березня, продовжить працювати над посиленням підтримки України і міцного і тривалого миру через відеоконференцію зі Стармером, Зеленським та іншими партнерами.

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Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Володимир Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди. 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу". 

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

МакронЗеленськийПутінРосія
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