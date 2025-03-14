Макрон: Россия должна принять предложение о прекращении огня

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня.

Источник: Макрон в Х, "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 14 марта, Макрон рассказал, что пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем с британским премьер-министром Киром Стармером после "прогресса, который стал возможным благодаря встрече между США и Украиной во вторник (11 марта, – ред.) в Джидде".

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"Теперь Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Злоупотребления должны прекратиться. Затягивание с заявлениями также", – заявил французский президент.

Он также отметил, что 11 марта в Париже состоялась встреча, в которой приняли участие около 40 начальников штабов армий.

Французский президент анонсировал, что в субботу, 15 марта, продолжит работать над усилением поддержки Украины и крепкого и длительного мира через видеоконференцию со Стармером, Зеленским и другими партнерами.

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Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.