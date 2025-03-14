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РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 березня 2025, 23:33
РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Фото - Сергій Лисак

Увечері 14 березня російські війська завдали ракетного удару по центру житлового кварталу міста Кривий Ріг.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Пряма мова: "Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу".

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Деталі: Лисак додав, що попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що, за останніми даними, у Кривому Розі 8 поранених. З них п'ятеро госпіталізовані. Стан середньої тяжкості. Кількість постраждалих постійно збільшується.

Пожежі, які виникли через ворожу атаку, приборкали.

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Пошкоджені 3 багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. 

Станом на 22:06 Лисак написав, що кількість постраждалих зросла до 11. Шестеро постраждалих ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани.

Серед понівеченого в місті – 4 багатоквартирні і стільки ж приватних будинків.

Оновлено о 23:30: Стало відомо, що серед постраждалих у Кривому Розі – дві дитини. Це хлопці 2 та 15 років.

Загальне число поранених зросло до 12.

Кривий Рігвійнаракетний удар
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