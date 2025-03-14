РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших

Вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру жилого квартала города Кривой Рог.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь: "Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала".

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Детали: Лысак добавил, что предварительно известно о четырех пострадавших.

Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что, по последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести. Количество пострадавших постоянно увеличивается.

Пожары, которые возникли из-за вражеской атаки, укротили.

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Повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушения объектов бизнеса. Изуродованы городские коммуникации.

По состоянию на 22:06 Лысак написал, что количество пострадавших возросло до 11. Шестеро пострадавших госпитализированы. У них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны.

Среди искореженного в городе - 4 многоквартирных и столько же частных домов.

Обновлено в 23:30: Стало известно, что среди пострадавших в Кривом Роге - два ребенка. Это ребята 2 и 15 лет.

Общее число раненых возросло до 12.