РФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру жилого квартала города Кривой Рог.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС
Прямая речь: "Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала".
Детали: Лысак добавил, что предварительно известно о четырех пострадавших.
Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что, по последним данным, в Кривом Роге 8 раненых. Из них пятеро госпитализированы. Состояние средней тяжести. Количество пострадавших постоянно увеличивается.
Пожары, которые возникли из-за вражеской атаки, укротили.
Повреждены 3 многоквартирных дома. Есть разрушения объектов бизнеса. Изуродованы городские коммуникации.
По состоянию на 22:06 Лысак написал, что количество пострадавших возросло до 11. Шестеро пострадавших госпитализированы. У них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны.
Среди искореженного в городе - 4 многоквартирных и столько же частных домов.
Обновлено в 23:30: Стало известно, что среди пострадавших в Кривом Роге - два ребенка. Это ребята 2 и 15 лет.
Общее число раненых возросло до 12.