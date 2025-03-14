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Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 березня 2025, 21:24
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні за 24 години: Я був дещо саркастичний
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп пояснив, що був саркастичний, коли говорив передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну "за 24 години".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, фрагмент з якого був опублікований 14 березня

Деталі: Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що "закінчить цю війну за 24 години".

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"Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться", – пояснив президент США.

У цьому ж інтервʼю Трамп заявив, що зусилля з вирішення війни "йдуть добре", і наступного тижня він очікує більше інформації про пропозицію США стосовно припинення вогню.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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Очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

ТрампСША
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