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Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 марта 2025, 21:24
Трамп об обещании завершить войну в Украине за 24 часа: Я был несколько саркастичен
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп объяснил саркастичностью свое предвыборное обещание решить полномасштабное вторжение России в Украину "за 24 часа".

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта

Детали: Эткиссон отметила сложность решения полномасштабного вторжения России, одновременно напомнив Трампу, что во время предвыборной кампании он сказал, что "закончит эту войну за 24 часа".

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"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", – пояснил президент США.

В этом же интервью Трамп заявил, что усилия по решению войны "идут хорошо", и на следующей неделе он ожидает больше информации о предложении США по прекращению огня.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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Глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

ТрампСША
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