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Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 березня 2025, 23:19
Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла
Фото ілюстративне - wikimapia.org

Армія РФ увечері 14 березня атакувала ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одеської області, повністю знеструмлене місто Чорноморськ.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами

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Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби".

енергетикабезпілотникиОдеська областьвійна
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