Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів: Чорноморськ повністю без світла
П'ятниця, 14 березня 2025, 23:19
Армія РФ увечері 14 березня атакувала ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одеської області, повністю знеструмлене місто Чорноморськ.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами
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Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби".