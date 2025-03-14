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Энергетика Одесской области в очередной раз оказалась под ударом дронов: Черноморск полностью без света

Татьяна ОлейникПятница, 14 марта 2025, 23:19
Энергетика Одесской области в очередной раз оказалась под ударом дронов: Черноморск полностью без света
Фото иллюстративное - wikimapia.org

Армия РФ вечером 14 марта атаковала ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области, полностью обесточен город Черноморск.

Источник: глава ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "Враг в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ударными дронами

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В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск. Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы".

энергетикабеспилотникиОдесская областьвойна
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