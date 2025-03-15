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Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду до кінця фінансового року

Іван Д'яконовСубота, 15 березня 2025, 02:25
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду до кінця фінансового року
Фото: Getty Images

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про продовження фінансування федерального уряду до 30 вересня, що дозволило уникнути шатдауну. Без цього рішення робота низки державних установ могла бути паралізована, а сотні тисяч держслужбовців залишилися б без виплат.

Джерело: CNN

Деталі: Законопроєкт підтримали 54 сенатори, тоді як 46 висловилися проти. Тепер документ направлено на підпис президенту США Дональду Трампу, який раніше висловився на його підтримку.

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Якби рішення не було ухвалене до 23:59 14 березня (за місцевим часом), в країні настав би шатдаун – тимчасове припинення роботи федерального уряду. Це означало б зупинку фінансування багатьох державних відомств і програм, а також затримку виплат зарплат сотням тисяч держслужбовців.

Передісторія:

  • Раніше цього тижня Палата представників вже ухвалила цей законопроєкт. Документ передбачає збереження федеральних витрат на рівні 6,75 трильйона доларів до кінця фінансового року.
  • Демократи виступали проти законопроєкту, оскільки він відповідає стратегії Трампа щодо скорочення бюджетних витрат і зменшення кількості робочих місць у державному секторі. Проте вони все ж вирішили підтримати його, стверджуючи, що "припинення роботи уряду було б набагато гіршим", ніж голосування за рішення Республіканської партії.

США
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