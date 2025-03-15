Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду до кінця фінансового року
Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про продовження фінансування федерального уряду до 30 вересня, що дозволило уникнути шатдауну. Без цього рішення робота низки державних установ могла бути паралізована, а сотні тисяч держслужбовців залишилися б без виплат.
Джерело: CNN
Деталі: Законопроєкт підтримали 54 сенатори, тоді як 46 висловилися проти. Тепер документ направлено на підпис президенту США Дональду Трампу, який раніше висловився на його підтримку.
Якби рішення не було ухвалене до 23:59 14 березня (за місцевим часом), в країні настав би шатдаун – тимчасове припинення роботи федерального уряду. Це означало б зупинку фінансування багатьох державних відомств і програм, а також затримку виплат зарплат сотням тисяч держслужбовців.
Передісторія:
- Раніше цього тижня Палата представників вже ухвалила цей законопроєкт. Документ передбачає збереження федеральних витрат на рівні 6,75 трильйона доларів до кінця фінансового року.
- Демократи виступали проти законопроєкту, оскільки він відповідає стратегії Трампа щодо скорочення бюджетних витрат і зменшення кількості робочих місць у державному секторі. Проте вони все ж вирішили підтримати його, стверджуючи, що "припинення роботи уряду було б набагато гіршим", ніж голосування за рішення Республіканської партії.