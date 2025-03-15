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Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца финансового года

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 02:25
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца финансового года
Фото: Getty Images

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 30 сентября, что позволило избежать шатдауна. Без этого решения работа ряда государственных учреждений могла быть парализована, а сотни тысяч госслужащих остались бы без выплат.

Источник: CNN

Детали: Законопроект поддержали 54 сенатора, тогда как 46 высказались против. Теперь документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее высказался в его поддержку.

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Если бы решение не было принято до 23:59 14 марта (по местному времени), в стране наступил бы шатдаун – временная приостановка работы федерального правительства. Это означало бы остановку финансирования многих государственных ведомств и программ, а также задержку выплат зарплат сотням тысяч госслужащих.

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Палата представителей уже приняла этот законопроект. Документ предусматривает сохранение федеральных расходов на уровне 6,75 триллиона долларов до конца финансового года.
  • Демократы выступали против законопроекта, поскольку он соответствует стратегии Трампа по сокращению бюджетных расходов и уменьшению количества рабочих мест в государственном секторе. Однако они все же решили поддержать его, утверждая, что "прекращение работы правительства было бы гораздо хуже", чем голосование за решение Республиканской партии.

США
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