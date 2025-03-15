Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца финансового года
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 30 сентября, что позволило избежать шатдауна. Без этого решения работа ряда государственных учреждений могла быть парализована, а сотни тысяч госслужащих остались бы без выплат.
Источник: CNN
Детали: Законопроект поддержали 54 сенатора, тогда как 46 высказались против. Теперь документ направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее высказался в его поддержку.
Если бы решение не было принято до 23:59 14 марта (по местному времени), в стране наступил бы шатдаун – временная приостановка работы федерального правительства. Это означало бы остановку финансирования многих государственных ведомств и программ, а также задержку выплат зарплат сотням тысяч госслужащих.
Предыстория:
- Ранее на этой неделе Палата представителей уже приняла этот законопроект. Документ предусматривает сохранение федеральных расходов на уровне 6,75 триллиона долларов до конца финансового года.
- Демократы выступали против законопроекта, поскольку он соответствует стратегии Трампа по сокращению бюджетных расходов и уменьшению количества рабочих мест в государственном секторе. Однако они все же решили поддержать его, утверждая, что "прекращение работы правительства было бы гораздо хуже", чем голосование за решение Республиканской партии.