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В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 15 березня 2025, 03:16
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
Установка SAMP/T. Фото: Getty Images

Україна звернулася до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних батарей Samp-T, оскільки наявні боєприпаси майже вичерпано.

Джерело: Corriere della Sera

Деталі: За інформацією видання, українська влада вже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати щонайменше 50 ракет Aster-30. Проте італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки їхні власні запаси майже вичерпалися до недоторканого резерву. Франція має більші запаси, але вона також стикається з обмеженнями.

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14 березня міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся з італійським колегою Гвідо Кросетто в Римі, а також провів переговори з керівництвом Eurosam – спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке займається виробництвом ракет Aster-30.

8 березня видання Wall Street Journal повідомило, що характеристики ракет Samp-T не відповідають рівню американських батарей Patriot, зокрема, система не завжди здатна ефективно ідентифікувати ворожі ракети в умовах масованих атак.

Дослівно: "Дебати серед військових експертів тривають, але українці зараз прагнуть якнайшвидше відновити свої запаси ракет. 

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На цьому етапі, коли росіяни посилили бомбардування, кожна система протиповітряної оборони стає цінною".

Деталі: Італійський уряд на чолі з Джорджею Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T, залишивши три для власних потреб. За даними Corriere della Sera, італійський оборонний план, представлений у листопаді 2024 року, передбачає закупівлю ще 10 таких комплексів, кожен з яких коштує близько 500 мільйонів євро.

ППОдопомога УкраїніІталіяФранція
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