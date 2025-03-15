У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ

Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных батарей Samp-T, поскольку имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.

Источник: Corriere della Sera

Детали: По информации издания, украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Однако итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку их собственные запасы почти исчерпались до неприкосновенного резерва. Франция имеет большие запасы, но она также сталкивается с ограничениями.

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14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с итальянским коллегой Гвидо Кросетто в Риме, а также провел переговоры с руководством Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое занимается производством ракет Aster-30.

8 марта издание Wall Street Journal сообщило, что характеристики ракет Samp-T не соответствуют уровню американских батарей Patriot, в частности, система не всегда способна эффективно идентифицировать вражеские ракеты в условиях массированных атак.

Дословно: "Дебаты среди военных экспертов продолжаются, но украинцы сейчас стремятся как можно быстрее восстановить свои запасы ракет.

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На этом этапе, когда россияне усилили бомбардировки, каждая система противовоздушной обороны становится ценной".

Детали: Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони уже передало Украине две батареи Samp-T, оставив три для собственных нужд. По данным Corriere della Sera, итальянский оборонный план, представленный в ноябре, предусматривает закупку еще 10 таких комплексов, каждый из которых стоит около 500 миллионов евро.