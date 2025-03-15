Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 15 марта 2025, 03:16
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
Установка SAMP/T. Фото: Getty Images

Украина обратилась к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных батарей Samp-T, поскольку имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.

Источник: Corriere della Sera

Детали: По информации издания, украинские власти уже несколько недель просят Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Однако итальянское правительство не спешит принимать решение, поскольку их собственные запасы почти исчерпались до неприкосновенного резерва. Франция имеет большие запасы, но она также сталкивается с ограничениями.

Реклама:

14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с итальянским коллегой Гвидо Кросетто в Риме, а также провел переговоры с руководством Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое занимается производством ракет Aster-30.

8 марта издание Wall Street Journal сообщило, что характеристики ракет Samp-T не соответствуют уровню американских батарей Patriot, в частности, система не всегда способна эффективно идентифицировать вражеские ракеты в условиях массированных атак.

Дословно: "Дебаты среди военных экспертов продолжаются, но украинцы сейчас стремятся как можно быстрее восстановить свои запасы ракет. 

РЕКЛАМА:

На этом этапе, когда россияне усилили бомбардировки, каждая система противовоздушной обороны становится ценной".

Детали: Итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони уже передало Украине две батареи Samp-T, оставив три для собственных нужд. По данным Corriere della Sera, итальянский оборонный план, представленный в ноябре, предусматривает закупку еще 10 таких комплексов, каждый из которых стоит около 500 миллионов евро.

ПВОпомощь УкраинеИталияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Одиозная румынская Шошоаке в письме к Путину посягает на территории Украины
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
фото, видеоПодозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
Все новости...
Энергетика Одесской области в очередной раз оказалась под ударом дронов: Черноморск полностью без света
Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибший и раненые
Российская армия массированно ударила по Сумах дронами: есть перебои электроснабжения
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Последние новости
07:33
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 210 оккупантов
07:17
Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
06:44
Хуситы заявили, что дважды за сутки атаковали корабли США
05:54
США депортировали сотни вероятных членов банды в Сальвадор, несмотря на решение суда
04:54
видеоВоенные показали Белогоровку после трех лет тяжелых боев за поселок
03:58
Рубио о завершении войны РФ против Украины: Есть план "А" и план "Б"
02:58
Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня – ISW
01:56
Более 100 обстрелов Сумщины за сутки: погиб человек, двое раненых
01:12
Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны на Курщине – Умеров
00:30
В России заявили, что мирный договор может предусматривать "невооруженных наблюдателей" в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: