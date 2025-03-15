У Чернігові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку – МВА

У Чернігові російський БпЛА влучив в дев’ятиповерховий будинок, спричинивши загоряння одного з автомобілів на автостоянці.

Джерело: начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, "Суспільне Чернігів"

Пряма мова: "Зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю. Є загоряння одного автомобіля. По постраждалим інформація уточнюється".

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Деталі: Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про БпЛА в центральній частині Чернігівщини.

Оновлено: Пізніше начальник МВА повідомив, що дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок. Пожежу на автостоянці локалізували. "Наразі серед людей постраждалих немає", – додав Брижинський.