У Чернігові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку – МВА
Субота, 15 березня 2025, 03:46
У Чернігові російський БпЛА влучив в дев’ятиповерховий будинок, спричинивши загоряння одного з автомобілів на автостоянці.
Джерело: начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, "Суспільне Чернігів"
Пряма мова: "Зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю. Є загоряння одного автомобіля. По постраждалим інформація уточнюється".
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Деталі: Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про БпЛА в центральній частині Чернігівщини.
Оновлено: Пізніше начальник МВА повідомив, що дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок. Пожежу на автостоянці локалізували. "Наразі серед людей постраждалих немає", – додав Брижинський.